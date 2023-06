Published: 16 Jun 2023 10 AM Updated: 16 Jun 2023 10 AM

செந்தில் பாலாஜி இலாகாவை பிரித்த தலைமை... லிஸ்ட்டில் தங்கம் தென்னரசு, முத்துசாமி `டிக்’ ஆனது எப்படி?!

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கவனித்து வரும் மின்சாரத்துறை இலாகா நிதியமைச்சரான தங்கம் தென்னரசுக்கு கூடுதலாக ஒதுக்கவும், மது விலக்கு, ஆயத்தீர்வை துறையை வீட்டு வசதிதுறை அமைச்சரான முத்துசாமிக்கு கூடுதலாக ஒதுக்கவும் ஆளுநருக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது.