Published: 01 Jun 2023 10 AM Updated: 01 Jun 2023 10 AM

``ராம ராஜ்ஜியத்திலேயே தவறு நடந்திருக்கிறது" - சொல்கிறார் கே.எஸ்.அழகிரி

புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம் திறப்பு, தமிழ்நாட்டில் சட்டம், ஒழுங்கு நிலைகள் உள்ளிட்ட கேள்விகளுடன் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரியை சந்தித்தோம்...

government & politics கே.எஸ்.அழகிரி ( Jerome K )