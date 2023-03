Published: Just Now Updated: Just Now

தோள்சீலைப் போராட்டத்தின் 200-வது ஆண்டு நிறைவுக் கூட்டம்; ஸ்டாலின், பினராயி விஜயன் கலந்துகொள்கின்றனர்

`குடிசை வரி, வாரிசு வரி என்பதுபோன்று பெண்களுக்கு மார்பக வரி விதிக்கப்பட்டது. ஆற்றிங்கல் பகுதியில் மார்பை மறைத்துச் சென்ற அவர்ண பெண்ணின் மார்புகள் அறுத்து எறியப்பட்டன.' - சி.பி.எம் முன்னாள் எம்.பி பெல்லார்மின்