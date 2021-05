Published: 05 May 2021 9 AM Updated: 05 May 2021 9 AM

`கமலின் தோல்வி, அந்த ரியாக்ஷன், அவர் என்கிட்ட சொன்னது!’ - தேர்தல் அனுபவம் பகிரும் ஸ்ரீப்ரியா