`வங்கிகளில் நடக்கும் மாடர்ன் கொள்ளை!’ -வங்கி ஊழியர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் சொல்லும் பகீர் தகவல்

ஆயினும், அரசின் தவறான பொருளாதார சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளுக்குப் பின்னர், 1993-ம் ஆண்டு வாராக்கடன்கள் பலமடங்கு அதிகரித்த காரணத்தினால், ‘வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் கடன் மீட்புச் சட்டம் ' (RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT 1993) நிறைவேற்றப்பட்டு, வாராக்கடன்களை வசூலிக்கும் நோக்கத்துடன் ‘கடன் வசூலிக்கும் தீர்ப்பாயங்கள்’ (DEBT RECOVERY TRIBUNAL - DRT) அமைக்கப்பட்டன.

ஆனால், கடன் வசூலிக்கும் தீர்ப்பாயங்கள் அமைக்கப்பட்ட பிறகும் கூட வாராக்கடன்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்தன. மேலும் கடன் வசூலிக்கும் தீர்ப்பாயங்களின் செயல்பாடு மந்தமாக இருந்ததால், வங்கிகளே நேரடியாகக் கடன்களை வசூலிக்கும் வகையில், SARFESI (கடன் நிலுவையை வசூலிக்க வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கு உரிமை அளிக்கும் சட்டம்) என்ற சட்டத்தை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசு 2002-ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியது.