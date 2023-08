Published: Just Now Updated: Just Now

`சரத் பவாருக்கு பிரதமர் பதவி கிடைக்காமல் போனதற்கு காரணம் என்ன'? - விளக்கும் பிரதமர் மோடி

காங்கிரஸ் கட்சியின் குடும்ப அரசியல் காரணமாகவே சரத் பவாருக்கு பிரதமர் பதவி கிடைக்காமல் போனதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.