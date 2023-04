Published: 12 Apr 2023 9 AM Updated: 12 Apr 2023 9 AM

சோனியா காந்தி: ``எச்சரிக்கிறேன், மக்களின் குரலை நசுக்க முடியாது” - மத்திய அரசு மீது காட்டம்!

"சிபிஐ, அமலாக்கப்பிரிவால் புகார் வழக்கு தொடரப்பட்டவர்கள் பா.ஜ.க-வில் சேர்ந்துவிட்டால் அவர்கள் மீதான வழக்குகள் காணாமல் போகின்றன" - சோனியா காந்தி