Published: 28 May 2023 2 PM Updated: 28 May 2023 2 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

``தமிழ் ஆதீனங்களை நாடாளுமன்றத்துக்கு அழைத்து பெருமை சேர்த்த முதல் பிரதமர், மோடி!" - மதுரை ஆதீனம்

``தமிழ்நாட்டில் தோன்றிய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் பெருமையின் முகமாகத்தான் இன்றைக்கு எங்களை வரவழைத்துப் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார் மோடி." - மதுரை ஆதீனம்