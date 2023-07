Published: Just Now Updated: Just Now

`13 கேள்விகளுக்கு மட்டுமே பிரதமர் அலுவலகம் பதில் அளித்துள்ளது’ - டெரிக் ஓ பிரையன் கொதிப்பின் பின்னணி

“கடைசியாக மோடி எப்போது நாடாளுமன்றத்தில் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். நேரடியாக எந்த ஒரு கேள்விக்கும் பதிலை எதிர்கொள்ளாமல் வெறும் வானொலியில் அவர் மட்டுமே பேசி கொண்டிருப்பது அர்த்தமற்றது” - டெரிக் ஓ பிரையன்