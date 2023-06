Published: 24 Jun 2023 10 AM Updated: 24 Jun 2023 10 AM

மோடியின் அமெரிக்கப் பயணம்: நவீன ஆயுதங்கள் வாங்கும் இந்தியா... ஆத்திரத்தில் சீனா!

பிரதமர் மோடியின் அமெரிக்கப் பயணத்தில் அமெரிக்கா - இந்தியா இடையே கையெழுத்தாகியிருக்கும் ராணுவப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்கள் சீனாவின் கண்களை கடுமையாக உறுத்தியிருக்கின்றன.