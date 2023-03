Published: 09 Mar 2023 11 AM Updated: 09 Mar 2023 11 AM

பாஜக: `6 மாதத்தில் கட்சியின் பெரிய தலைகளும் போவார்கள்' - சஸ்பென்ஸ் வைக்கும் அண்ணாமலை

``பாஜகவில் இரண்டாம் மூன்றாம், நான்காம் கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் செல்வதெல்லாம் பெரிய செய்தியாக வருகிறது என்றால் உண்மையாகவே பாஜகவை சீரியஸாக எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று தான் அர்த்தம்.” - அண்ணாமலை