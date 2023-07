Published: 14 Jul 2023 8 AM Updated: 14 Jul 2023 8 AM

ரஃபேல் விமானம், நீர்மூழ்கிக் கப்பல் வாங்க புது ஒப்பந்தம்... மோடியின் பிரான்ஸ் பயணமும் பின்னணியும்!

பிரான்ஸ் தேசிய தினத்தில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் மோடி அந்த நாட்டுக்குச் சென்றிருக்கிறார். இந்தப் பயணத்தின்போது, ரஃபேல் விமானங்களும், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களும் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கிறது.