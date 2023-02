Published: Just Now Updated: Just Now

பாஜக ஆளும் வடமாநிலங்களில் இருந்துதான் அதிக தொழிலாளர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறார்களா?!

பா.ஜ.க ஆளுகிற மாநிலங்களில் வேலைவாய்ப்பு இல்லாத நிலையில், அந்த மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறார்கள் என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் குற்றம்சாட்டியிருக்கிறார்.