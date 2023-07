Published: Just Now Updated: Just Now

``அரசுப் பேருந்துகளில் வரைமுறைகளை மீறி விளம்பரங்கள் செய்யப்படுகிறது!" - எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் காட்டம்

"கரூர் மாவட்டத்தில் திமுகவினர் சுவர் விளம்பரம் எழுத விடாமல்,போலீஸ் துணையுடன் அராஜகத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அதிமுக சார்பில் சுவர் விளம்பரம் எழுதப்பட்டு வருகையில், கரூர் மாவட்டம் மட்டும் தனித்தீவு போல உள்ளது" என்று எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.