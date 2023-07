Published: 02 Jul 2023 10 AM Updated: 02 Jul 2023 10 AM

`மும்பையில் கொள்ளையடித்தவர்களை ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் சிறைக்கு அனுப்புவோம்' - ஆதித்ய தாக்கரே பேச்சு

``மும்பையில் கொள்ளையடித்த முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டேயை விடமாட்டோம். ஆட்சிக்கு வந்ததும் சிறையில் அடைப்போம்" என்று ஆதித்ய தாக்கரே தெரிவித்துள்ளார்.