Published: Just Now Updated: Just Now

மும்பை: இறந்தவருக்கு 5 மணி நேரம் சிகிச்சையளித்ததாக புகார்- மருத்துவமனை மீது உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு

மும்பை மருத்துவமனையில் இறந்த நோயாளிக்கு 5 மணி நேரம் சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.