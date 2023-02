Published: Just Now Updated: Just Now

``பாரத் ஜோடோ, கட்சிக்கு திருப்புமுனை; என்னுடைய இன்னிங்ஸ்..!" - சோனியா காந்தி

``சிறுபான்மையினர், பெண்கள், பட்டியலினத்தவர், பழங்குடியினரைக் குறிவைத்து, பா.ஜ.க வெறுப்புத் தீயை மூட்டிவருகிறது. எனவே மக்களிடம் சென்று, நம் கூற்றுகளைத் தெளிவாக எடுத்துரைக்க வேண்டும்" - சோனியா காந்தி