`எம்ஜிஆர் மாளிகையா, கலைஞர் மாளிகையா?' - முடிவுக்கு வந்த நாகர்கோவில் மாநகராட்சி அலுவலக பெயர் விவகாரம்

நாகர்கோவில் மாநகராட்சி புதிய அலுவலகத்தில் பெயர்பலகை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் பெயர் சர்ச்சை முடிவுக்கு வந்துள்ளது.