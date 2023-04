Published: 14 Apr 2023 6 AM Updated: 14 Apr 2023 6 AM

ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள கோயில் நிலம் அபகரிப்பு? - நயினார் நாகேந்திரன் தரப்பு தன்னிலை விளக்கம்!

சட்ட விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி 1.3 ஏக்கர் நிலத்தை வாங்குவதற்கான கிரைய ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது. ஆனால், நயினார் நாகேந்திரன் மீது அவதூறு பரப்ப வேண்டும் என்பதற்காக தவறான தகவல்களைப் பரப்புவதாக விளக்கம்..