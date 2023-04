Published: 06 Apr 2023 7 AM Updated: 06 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

தமிழில் பெயர்ப் பலகை: "ராமதாஸ் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்"- விக்கிரமராஜா

``தமிழில் தான் பெயர் பலகை இருக்க வேண்டும் என்பதில் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்புக்கு மாற்றுக் கருத்து இல்லை. வணிக நிறுவனங்களின் அனைத்து பெயர்ப் பலகையும் 6 மாதத்துக்குள் தமிழில் மாற்றம் செய்யப்படும்" - விக்கிரமராஜா.