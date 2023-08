Published: 13 Aug 2023 10 AM Updated: 13 Aug 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

நாங்குநேரி சாதிய கொடூரம்: பள்ளி மாணவர்களை பதம்பார்க்கும் சாதிய தீ - என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறது அரசு?

12-ம் வகுப்பு மாணவன் சின்னதுரை, அவரின் சகோதரி 9-ம் வகுப்பு படிக்கும் சந்திரா செல்வி ஆகிய இருவரையும் சாதிய வன்மத்தோடு சக பள்ளிக்கூட மாணவர்களே வீடு புகுந்து வெட்டிய சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியிருக்கிறது.