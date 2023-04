Published: 15 Apr 2023 11 AM Updated: 15 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

புல்வாமா தாக்குதல்: "பிரதமர் மோடி என்னை அமைதியாக இருக்கச் சொன்னார்"- ஜம்மு- காஷ்மீர் முன்னாள் ஆளுநர்

``சி.ஆர்.பி.எஃப் தங்கள் வீரர்களை அழைத்துச் செல்ல விமானம் கேட்டது. ஆனால், உள்துறை அமைச்சகம் அதற்கு மறுத்துவிட்டது." - ஜம்மு - காஷ்மீர் முன்னாள் ஆளுநர்