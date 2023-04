Published: 27 Apr 2023 9 AM Updated: 27 Apr 2023 9 AM

"இந்தியாவின் மக்கள்தொகை அதிகரிப்புக்கு சிறுபான்மையினரே பொறுப்பு!" - பிரவின் தொகாடியா கருத்து

``இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த மக்கள்தொகையில் இந்துக்களின் சதவிகிதம் உண்மையில் குறைந்திருக்கிறது. எனவே, தற்போதைய இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மக்கள்தொகை உயர்வுக்கு இந்துக்கள் பங்களிக்கவில்லை." - பிரவின் தொகடியா

