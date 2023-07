Published: Just Now Updated: Just Now

குடியேற்றக் கொள்கை: கூட்டணிக்குள் கருத்து வேறுபாடு... கவிழ்ந்த டச் அரசு - என்ன நடந்தது?

குடியேற்றக் கொள்கை தொடர்பாக கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் உடன்பாடு எட்டப்படாததையடுத்து நெதர்லாந்து பிரதமர் மார்க் ரூட்டே ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்.

government & politics மார்க் ரூட்டே ( Darko Vojinovic )