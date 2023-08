Published: 11 Aug 2023 8 AM Updated: 11 Aug 2023 8 AM

'தேர்தல் ஆணையர் நியமன குழு... உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நீக்கம்' - மசோதாவுக்கு காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் (சிஇசி) மற்றும் தேர்தல் ஆணையர்களை (இசி) நியமிக்கும் குழுவில் இருந்து தலைமை நீதிபதியை விலக்கி வைக்கும் சட்டத்தை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருக்கிறது, மத்திய அரசு. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.