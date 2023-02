Published: Just Now Updated: Just Now

19 இருக்கைகள்... முக்கிய நகரங்கள் - புதுச்சேரியில் தொடங்குகிறது இலகுரக விமான சேவை!

முக்கிய நகரங்களை இணைக்க 19 இருக்கைகளைக் கொண்ட இலகுரக விமான சேவை புதுச்சேரியில் தொடங்கப்படுகிறது.