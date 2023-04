Published: Just Now Updated: Just Now

நீடா அம்பானி: 32 விமானங்கள்; தாய்லாந்து மலர்கள் - 2013ல் ரூ.220 கோடி செலவில் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்!

தொழிலதிபர் முகேஷ் அம்பானியின் மனைவி நீடா அம்பானி, 2013 -ல் தனது 50-வது பிறந்த நாளை ரூ.220 கோடியில் ராஜஸ்தான் கோட்டையில் ஆடம்பரமாக கொண்டாடியுள்ளார். அந்த பிறந்த நாள் குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.