Published: 26 Apr 2023 7 AM Updated: 26 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

பாஜகவுக்கு எதிராக மம்தா - நிதிஷ் `திடீர்' தீவிரம்... காங்கிரஸை ஏற்கும் எதிர்க்கட்சிகள்?!

பா.ஜ.க-வுக்கு எதிராக அனைத்து எதிர்க் கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைப்பதற்கான முயற்சியில், நிதிஷ் குமார் களமிறங்கிய பிறகு பெரும் முன்னேற்றம் தென்படுகிறது.

Share