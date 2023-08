Published: Just Now Updated: Just Now

NLC விவகாரம்: வேதனை தெரிவித்த நீதிபதி... விளைநிலங்களில் தொடரும் விரிவாக்க பணிகள் - நடப்பது என்ன?!

இத்தனைக்கும் பிறகும், ``என்.எல்.சி நிர்வாகம் விரிவாக்கப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது'' என விவசாயிகள் தரப்பினர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். அதற்கு என்.எல்.சி தரப்போ, ``நாங்கள் திட்டமிட்ட இடத்தில் மட்டுமே பணிகள் மேற்கொள்கிறோம்!" என பதிலளித்திருக்கிறது.