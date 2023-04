Published: Just Now Updated: Just Now

தெலங்கானா: ``மக்களுக்கான வளர்ச்சி திட்டத்துக்கு மாநில அரசு தடையாக இருக்கிறது" - பிரதமர் மோடி

தெலங்கானாவில் ஆளும் கே.சந்திரசேகர் ராவ், குடும்ப அரசியலில் ஈடுபடுவதாகவும், மத்திய அரசின் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு இடையூறு விளைவிப்பதாகவும், பிரதமர் மோடி குற்றம்சாட்டியிருக்கிறார்.