Published: Just Now Updated: Just Now

தமிழகத்தில் இனி சிபிஐ-க்கு முன் அனுமதி தேவை: வெறும் `அரசியல் பதிலடி’ தானா அல்லது கைகொடுக்குமா?!

``ரெய்டு நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இது போன்ற ஓர் நடவடிக்கை, அரசியல் செய்ய மட்டும் தான் பயன்படுமே தவிர, இதனால் எந்த பயனும் இல்லை” என்கிறார் எஸ்.ஜி.சூர்யா