Published: 17 Apr 2023 11 AM Updated: 17 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

ஆளுநர், அமைச்சர் பதவிகள் வேண்டாம்! - பாஜக-விலிருந்து விலகி காங்கிரஸில் சேர்ந்த ஜெகதீஷ் ஷெட்டர்

கர்நாடகா முன்னாள் முதல்வர் ஜெகதீஷ் ஷெட்டர் தனக்கு ஆளுநர் பதவியோ அல்லது மத்திய அமைச்சர் பதவியோ தேவையில்லை என்று தெரிவித்திருக்கிறாராம்.