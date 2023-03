Published: 20 Mar 2023 11 AM Updated: 20 Mar 2023 11 AM

2024 தேர்தல்: ``காங்கிரஸ் இல்லாமல் எதிர்க்கட்சி அணி அமைவது சாத்தியமில்லை - ஜெய்ராம் ரமேஷ்

``எங்கள் கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் எந்த வியூகத்தைத் தயார் செய்கிறார்களோ அதைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்துவோம்.'' - காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ்