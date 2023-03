Published: Just Now Updated: Just Now

``தமிழ்நாட்டில் வடமாநிலத் தொழிலாளர்களுக்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இல்லை!" - அமைச்சர் சி.வெ.கணேசன்

``சமூக வலைதளங்களில்‌ உண்மைக்கு மிகவும்‌ மாறான, தவறான உள்நோக்கத்தோடு, வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள்‌ தமிழ்நாட்டில்‌ சில இடங்களில்‌ தாக்கப்படுவதாக விஷமத்தனமான செய்திகள் சிலரால்‌ பரப்பப்பட்டு வருகின்றன." - அமைச்சர் சி.வெ.கணேசன்