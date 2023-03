Published: 06 Mar 2023 10 AM Updated: 06 Mar 2023 10 AM

``தமிழகத்தில் வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளனர்” - பீகார் அதிகாரிகள் குழுவினர் தகவல்

``திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ட்விட்டர், யூடியூப், முகநூல் ஆகியவற்றில் வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் குறித்து தவறான தகவல்களை பரப்பியதாக 3 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது” - மாவட்ட நிர்வாகம்.