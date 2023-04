Published: Just Now Updated: Just Now

`எல்லோராலும் முதல்வராகிவிட முடியாது..!' - அஜித் பவாருக்கு மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் பட்னாவிஸ் பதிலடி

`எல்லோராலும் முதல்வராகிவிட முடியாது' என்று மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தெரிவித்திருக்கிறார்.

