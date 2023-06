Published: Just Now Updated: Just Now

Vijay : `திரைப்படத்தில் நடிப்பது மட்டுமே நாட்டை ஆள தகுதியாகிவிடாது!' - சீமான் சொல்வதென்ன?

``வாக்கு செலுத்துவதற்கு பணம் கொடுக்கவும் வாங்கவும் கூடாது என்ற எனது கருத்துக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் தம்பி விஜய் பேசியிருக்கிறார். அது வரவேற்க வேண்டிய விஷயம்." - சீமான்