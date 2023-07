Published: 28 Jul 2023 7 AM Updated: 28 Jul 2023 7 AM

`இதன் மூலமெல்லாம் தமிழகத்தில் தாமரை மலராது!' - அண்ணாமலையின் பாதயாத்திரையை விமர்சித்த சீமான்

`சந்திரயான் பற்றி மோடி பாராட்டிப் பேசி வருகிறார். அங்கே குடியேற்ற நினைத்தால் பிரதமர் மோடி முதலில் யாரை அனுமதிப்பார் இந்துக்களையா... முஸ்லிம்களையா... கிறிஸ்தவர்களையா என்பதை நாட்டு மக்களுக்குக் கூற வேண்டும்.' - சீமான்