Published: 07 May 2023 6 PM Updated: 07 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

திமுக: "2 ஆண்டுகள், 15 துரோகங்கள்; வெண்ணெய் எது.. சுண்ணாம்பு எதுவென தமிழக மக்கள் அறிவார்கள்"- ஓபிஎஸ்

``வேலியே பயிரை மேய்வது என்ற பழமொழிக்கேற்ப சட்டத்தை காக்க வேண்டியவர்களே சட்டவிரோதச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். மணல் கடத்தலும், ரேஷன் பொருள்கள் கடத்தலும் அமோகமாக நடைபெற்று வருகின்றன." - ஓபிஎஸ்

Share