Published: 11 Jul 2023 10 AM Updated: 11 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

``குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்..!" - கொடநாடு கொலை வழக்கை கையிலெடுத்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்

``சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது, தற்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின், `ஆட்சி அமைத்த 90 நாள்களில் கொடநாடு விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்தி குற்றவாளிகள் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள்’ என வாக்குறுதி அளித்திருந்தார்.” - ஓ.பி.எஸ்