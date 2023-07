Published: 18 Jul 2023 11 AM Updated: 18 Jul 2023 11 AM

மணிப்பூர் கலவரம்: "3 மாதங்கள்... அமைதியை மீட்டெடுங்கள் பிரதமரே'' - ஒலிம்பிக் வீராங்கனை மீராபாய் சானு

``கலவரத்தை விரைவில் முடிவுக்குக் கொண்டு வரவும், மணிப்பூர் மக்கள் அனைவரையும் காப்பாற்றவும், மாநிலத்தில் முன்பு நிலவிய அமைதியை மீட்டெடுக்கவும் பிரதமருக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்." - மீராபாய் சானு