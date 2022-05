Published: 19 May 2022 11 AM Updated: 19 May 2022 11 AM

ஜம்மு காஷ்மீர்: ``பிரிவு 370-ஐ நீக்கிய பிறகும் நிலைமையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை" - உமர் அப்துல்லா