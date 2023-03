Published: Just Now Updated: Just Now

`கூடுதலாக ஒரு கோடி உறுப்பினர்கள்' - ஸ்டாலின் டார்கெட் சாத்தியமா?!

ஜூன் 3-ம் தேதிக்குள் புதிதாக ஒரு கோடி உறுப்பினர்களை கட்சியில் சேர்க்க முதல்வர் ஸ்டாலின் தி.மு.க-வினருக்கு டார்கெட் கொடுத்துள்ளார். 2 மாதங்களில் ஒரு கோடிப்பேரை இணைப்பது சாத்தியம்தானா?