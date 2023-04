Published: 13 Apr 2023 11 AM Updated: 13 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

ஆன்லைன் சூதாட்ட தடைச் சட்டம்: தமிழக அரசு கவனத்தில்கொள்ள வேண்டியவை என்னென்ன?!

``சூதாட்ட நிறுவனங்கள் சட்டத்தை எதிர்த்து நீதிமன்றத்துக்குச் செல்லும்பட்சத்தில், ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் அதிர்ஷ்டத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டவை என்பதை நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கவேண்டியது தமிழ்நாடு அரசின் கடமை.” - பத்திரிகையாளர் ப்ரியன்