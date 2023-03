Published: Just Now Updated: Just Now

ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதா: ஆளுநர் vs அரசு - இறுதிச்சுற்றில் வெல்லப் போவது யார்?!

ஆளுநர் திருப்பியனுப்பிய மசோதாவை மீண்டும் சட்டமன்றம் நிறைவேற்றினால் அந்த சட்டவரைவிற்கு ஆளுநர் கட்டாயம் இசைவு தரவேண்டும் என்று அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 200 குறிப்பிடுகிறது.