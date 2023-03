Published: 10 Mar 2023 10 AM Updated: 10 Mar 2023 10 AM

ஆன்லைன் ரம்மி விவகாரம்: ஊட்டி ராஜ்பவனை முற்றுகையிட முயன்ற கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சியினர் கைது!

ஆளுநர் மாளிகை நுழைவுவாயில் பகுதியான அரசு தாவரவியல் பூங்கா முன்பு திரண்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், மக்கள் அதிகாரம், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சியினர் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.