Published: 27 May 2023 12 PM Updated: 27 May 2023 12 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

புதிய நாடாளுமன்றத் திறப்பு விழாவை புறக்கணிக்கும் எதிர்க்கட்சிகள் - காட்சிகள் மாறுமா?!

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாடாளுமன்றக் கட்டடத் திறப்பு விழா நிகழ்வை எதிர்க்கட்சிகள் புறக்கணிப்பது சரிதானா? எதிர்க்கட்சிகளின் மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்படுமா?