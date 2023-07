Published: 05 Jul 2023 7 AM Updated: 05 Jul 2023 7 AM

வெடிக்கும் மேக்கேதாட்டூ விவகாரம்: பெங்களூரு எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டத்துக்கு செல்வாரா ஸ்டாலின்?

மேக்கேதாட்டூ அணை விவகாரம் மீண்டும் வெடித்துள்ள சூழலில் பெங்களூருவில் நடைபெறவுள்ள எதிர்க்கட்சிகள் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு முதல்வர் செல்லக்கூடாது என பா.ஜ.க வலியுறுத்தியுள்ளது. முதல்வர் முடிவு தான் என்ன?!