நிதிஷ் குமாருடன் சந்திப்பு: `எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்று சேருவதில் எனக்கு எந்தவித ஈகோவும் இல்லை!' - மம்தா

மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியைச் சந்தித்து எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைப்பது குறித்து நிதிஷ் குமார் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார்.

