Published: Just Now Updated: Just Now

நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் கொண்டுவரும் திட்டத்தில் எதிர்க்கட்சிகள்?!

மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசுக்கு எதிராக மக்களவையில் நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் கொண்டுவர எதிர்க்கட்சிகள் முடிவெடுத்திருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.